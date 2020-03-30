Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 23-29 Mart tarihlerinde terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKK şüphelisi 9, FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 11 kişi serbest serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:22 Kaynak: DHA

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