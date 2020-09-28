Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 21-27 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8'i PKK, 4'ü FETÖ olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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