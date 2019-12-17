Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

7 saat önce

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 22 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele kapsamında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 9 şüpheli serbest bırakılmış, 11 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilmiş, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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