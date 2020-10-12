Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
12.10.2020 13:22
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 5-11 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 22'si terör örgütü PKK, 1'i FETÖ üyesi olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı olmak üzere 19 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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