Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
19.10.2020 11:01
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 12- 18 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20'si terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 18'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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