Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye operasyonda 11 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye operasyonda 11 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye operasyonda 11 tutuklama, System.String[]

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18'i PKK, 1'i FETÖ üyesi olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i serbest bırakıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye operasyonda 11 tutuklama - Son Dakika

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