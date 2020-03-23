Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı

6 saat önce

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:44 Kaynak: AA

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