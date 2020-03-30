Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
6 saat önce
Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı, 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:54 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak