Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
6 saat önce
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:02 Kaynak: AA
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