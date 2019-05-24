Şırnak'ta PKK'ya katılacaklara 'aracılık' edenlere operasyon: 4 tutuklama
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ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, terör örgütü PKK'ya katılacaklara aracılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HDP eski milletvekili tutuklu Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:09 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Uludere
ilçesinde, terör örgütü PKK
'ya katılacaklara aracılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HDP
eski milletvekili tutuklu Ferhat Encü
'nün kardeşi Veli Encü'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsala katılacak kişilere aracılık ettikleri, kurye ve iş birlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen HDP'nin eski Şırnak Milletvekili
tutuklu Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü ile Mazlum Güzel, Mehmet Demir
ve Şehmus Kerçin gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
- Şırnak
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