Şırnak'ta PKKKCK operasyonu 7 gözaltı



Şırnak'ta terör örgütü PKKKCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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