Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Pkkkck Operasyonu 7 Gözaltı

Şırnak'ta Pkkkck Operasyonu 7 Gözaltı

26 dakika önce

Şırnak'ta PKKKCK operasyonu 7 gözaltıŞırnak'ta terör örgütü PKKKCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKKKCK operasyonu 7 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKKKCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:24 Kaynak: DHA

Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi "Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 13:50:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Pkkkck Operasyonu 7 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]