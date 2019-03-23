Şırnak'ta Pkkkck Operasyonu 7 Gözaltı
26 dakika önce
Şırnak'ta PKKKCK operasyonu 7 gözaltıŞırnak'ta terör örgütü PKKKCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta PKKKCK operasyonu 7 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKKKCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:24 Kaynak: DHA
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var
Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi
"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!