Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Pkkkck Operasyonu 7 Gözaltı

Şırnak'ta Pkkkck Operasyonu 7 Gözaltı

1 saat önce

Şırnak'ta terör örgütü PKKKCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta Pkkkck Operasyonu 7 Gözaltı, System.String[]
Şırnak'ta terör örgütü PKKKCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.  Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:20 Kaynak: DHA

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