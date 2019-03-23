Şırnak'ta Pkkkck Operasyonu 7 Gözaltı
1 saat önce
Şırnak'ta terör örgütü PKKKCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şırnak
'ta terör örgütü PKKKCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:20 Kaynak: DHA
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