Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama - Son Dakika
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Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama

08.08.2022 15:51
Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama

ŞIRNAK'ta polis ekiplerince Habur Sınır Kapısı ve kent merkezinde kaçakçılara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 32 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞIRNAK'ta polis ekiplerince Habur Sınır Kapısı ve kent merkezinde kaçakçılara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 32 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Temmuz tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1,46 gram metamfetamin, 2 bin 830 kaçak sigara, 150 litre kaçak akaryakıt, 5 telefon ele geçirildi.Gözaltına alınan 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama - Son Dakika
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