Şırnak'ta PTT binasında soygun tatbikatı - Son Dakika

ŞIRNAK PTT Baş Müdürlüğü'nce polis, AFAD, sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri ve PTT çalışanlarından oluşan 80 kişiyle soygun ve deprem tatbikatı yapıldı. Soygun tatbikatında senaryo gereği, PTT şubesine gelen silah kişi, personelden kasadaki parayı çıkarmasını istedi. Soygun girişimi ardından şube binasına gelen müzakereci polis, soyguncuyu ikna ederek, eyleminden vazgeçirdi.

? Deprem tatbikatında ise oluşan göçüğün altında kalan yaralılar, AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, tedavileri için sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Tatbikatta itfaiye ekipleri ise depremin ardından çıkan yangını yaptıkları müdahaleyle kontrol altına aldı. Şırnak PTT Başmüdürü Faik Öz, amaçlarının çalışanlarını her türlü olumsuzluğa hazırlamak olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bugünkü tatbikatımızın amacı yangın, sel, deprem, sabotaj gibi birtakım olaylara karşı herkesin görev ve sorumluluğunu bilmesidir. Allah göstermesin böyle bir durumda ne yapması gerektiğini öğrenmesini amaçlıyoruz tatbikatlarımızla. Bu tür tatbikatları her yıl PTT olarak yapıyoruz. Amacımız buradaki arkadaşlarımızın zararını en aza indirmek. Bu tür sabotajlardan, doğal afetlerden kurtulma yollarını en pratik şekilde öğrenip, öğretmek amacındayız."