Şırnak'ta Sağanak Eski Kaplıca Binasını Yıktı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla tek katlı bina yıkıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla tek katlı bina yıkıldı.



Alınan bilgiye göre, iki gündür ilçede etkili olan yağış dolayısıyla Ilısu Barajı'nın kapaklarından biri kontrollü olarak açıldı. Suyun tahliyesi dolayısıyla su seviyesinin yükseldiği Dicle Nehri kenarında bulunan Belkıs Ana Kaplıcası'na ait eski bina yıkıldı.



Tek katlı bina boş olduğu için can kaybı yaşanmazken, binanın yıkılma anı köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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