Sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Naci Uğur'un fotoğraf oylaması

Uz. Dr. Rafet Sönmez'in fotoğraf oylaması

Uz. Dr. Musa Küçükkapdan'nın fotoğraf oylaması

Şırnak'ta sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen sağlık çalışanları, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Naci Uğur, haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", spor da ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Uz. Dr. Rafet Sönmez de haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", spor da ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Uz. Dr. Musa Küçükkapdan ise haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar",yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın " Oğullarının emaneti 'Atmaca'", spor da ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğrafına oy verdi.