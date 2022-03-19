Sağlık çalışanlarından kendilerine hakarette bulunan kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık çalışanlarından kendilerine hakarette bulunan kişi hakkında suç duyurusu

19.03.2022 16:05
Sağlık çalışanlarından kendilerine hakarette bulunan kişi hakkında suç duyurusu

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, sosyal medya hesabı üzerinden hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanlarına hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, sosyal medya hesabı üzerinden hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanlarına hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi sürecinde Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yapılan paylaşımın tüm sağlık çalışanlarını hedef alan, hakaret içerikli, rencide edici, suçlayıcı olduğunu ifade eden Anmal, şunları kaydetti:

"Bu paylaşımdan sonra sağlık çalışanları ile adliyeye giderek söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu yaklaşımının cezasız kalmamasını, soruşturma başlatılarak söz konusu kişinin cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Sağlık çalışanlarından kendilerine hakarette bulunan kişi hakkında suç duyurusu
Sağlık çalışanlarından kendilerine hakarette bulunan kişi hakkında suç duyurusu
Sağlık çalışanlarından kendilerine hakarette bulunan kişi hakkında suç duyurusu

YORUMLAR
500
TEM Daire Başkanlığı'ndan TTB Başkanı hakkında suç duyurusu TEM Daire Başkanlığı'ndan TTB Başkanı hakkında suç duyurusu İzmir Barosu'ndan Buca Cezaevi'nin yıkımı hakkında suç duyurusu İzmir Barosu'ndan Buca Cezaevi'nin yıkımı hakkında suç duyurusu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından kendilerine hakarette bulunan kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 16:35:47. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarından kendilerine hakarette bulunan kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement