Şırnak'ta sahte para operasyonu - Son Dakika

Şırnak'ta sahte para operasyonu

Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamına gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 34 bin 800 liralık sahte banknot ile uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamına gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 34 bin 800 liralık sahte banknot ile uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 4 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Sahte banknot kullandıkları tespit edilen D.S. ve B.O. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 adet cep telefonu, 81,24 gram toz şeklinde esrar maddesi, 1 adet ecstasy hap, 34 bin 800 lira sahte banknot ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. D.S. ve B.O. isimli şüphelilerin sahte banknotları temin ettikleri F.U. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 8 adet AK-47 şarjörü, 218 adet AK-47 fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirilip muhafaza altına alınmıştır. Yapılan operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta sahte para operasyonu - Son Dakika
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