Şırnak'ta 'sahte para' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta 'sahte para' operasyonu: 3 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte banknot temin ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte banknot temin ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte banknot sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, 3 kişiyi belirledi. Şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda; 34 bin 800 liralık sahte banknot, 2 kalaşnikof, 8 şarjör, 218 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 14 fişek, 82 gram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:24 Kaynak: DHA

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