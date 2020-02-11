Şırnak'ta Saime Uğur torunlarıyla tepsi kullanarak kaymanın keyfini yaşadı - Son Dakika

Şırnak'ta yaşayan 60 yaşındaki Saime Uğur, kent merkezinde etkili olan karda torunlarıyla tepsi ve leğende kaymanın keyfini yaşıyor.

Şırnak'ta son bir hafta aralıklarla yağan kar, bir yandan yaşamı olumsuz etkilerken çocukların yüzünü güldürüyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, çocuklarıyla karla kaplı yollara çıkan vatandaşlar, kartopu oynuyor, kar üstünde tepsi, leğen, çuval ile kayarak doyasıya eğleniyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 5 çocuk annesi Saime Uğur (60) da torunlarını eğlendirebilmek için eldiven ve tepsilerle Gaffar Okan Caddesi'nin yolunu tuttu.

İlerleyen yaşına rağmen torunlarıyla trafiğe kapalı alanda kayan Uğur'u görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Gençlerin de eşlik ettiği Uğur'un, beyaz örtüyle kaplanan yollarda kaydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan Uğur'un kar keyfi büyük ilgi gördü.

Böyle neşeli günleri çocukluğumuzda görüyorduk"

Uğur, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, kar yağışını fırsat bilerek aile bireyleri ile gece kaydıklarını söyledi.



"Yıllardır böyle kar görmedik. Bunun verdiği mutlulukla çocuklarım ve torunlarımla evimize yakın olan caddede kaydık." diyen Uğur, çocukların ve gençlerin keyfine ortak olmak için onlara eşlik ettiğini belirtti.

Uğur, kaydığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada ilgiyle karşılandığını anlatarak, Almanya'daki akrabaları başta olmak üzere farklı yerlerde yaşayan kişilerin kendisini aradığını aktardı.

Şırnak'ta geçmişte yaşanan sıkıntılı sürece değinen Uğur, "Yıllarca yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle hep acı çektik. Böyle neşeli günleri çocukluğumuzda görüyorduk. Bir gün de olsa çocuk olalım, diyerek çocuklarım ve torunlarımla kaymaya karar verdik. Karda kaymanın keyfini yaşadık. Şırnak'ın hep böyle mutlu ve huzurlu olmasını istiyoruz. Eski kötü günlerin, huzursuzluğun artık yaşanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Uğur'un oğlu Salih Uğur da annesinin kaymak için kendisini aradığını anlatarak, eşi ve çocuğuyla leğenlerini alıp kaymaya gittiklerini söyledi.

"Annem çocukları ve torunlarıyla kayarak, eğlenmenin yaşı yoktur dedirtti." ifadesini kullanan Uğur, ailece mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Uğur, kentte çocukların eğlenebileceği oyun alanlarının çoğalmasını istedi.

Uğur'un torunlarından Mir Bedirhan, Elanur ve Baran ise nineleriyle kaymanın keyfini yaşadıklarını belirtti.