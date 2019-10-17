Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiŞIRNAK - Şırnak'ın İkizce Köyü civarında saldırı hazırlığındaki bir PKK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın İkizce Köyü civarında saldırı hazırlığındaki bir PKK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçesi İkizce Köyü Cudi Dağı bölgesinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 16 Ekim 2019 günü saat 21.16 sıralarında meydana gelen çatışmada, 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensubu ile birlikte 1 adet Konkurs füzesi ve 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak, İkizce, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü
Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada Teröristlerin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı Türk hackerler, terör örgütü PYD'ye yakın onlarca internet sitesini erişime kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:36:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]