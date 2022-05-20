Şırnak'ta sanatçı Ziynet Sali konser verdi - Son Dakika
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Şırnak'ta sanatçı Ziynet Sali konser verdi

20.05.2022 10:18
Şırnak'ta sanatçı Ziynet Sali konser verdi

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası ve Gençlik Festivali kapsamında sanatçı Ziynet Sali sahne aldı.

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası ve Gençlik Festivali kapsamında sanatçı Ziynet Sali sahne aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himaye ve destekleri ile Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde, Şırnak Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu, Şırnak Üniversitesi, Tenis Europe, ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve işbirliği ile düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası ve Gençlik Festivali kapsamında sanatçı Ziynet Sali konser verdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı konserde, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Sanatçı Sali, Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Konsere, Mersin'e atanan Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Ziynet Sali, gençlik, Şırnak, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta sanatçı Ziynet Sali konser verdi - Son Dakika


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