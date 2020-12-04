Şırnak'ta Sanayi Sitesinin yolları konforlu hale geldi - Son Dakika

Şırnak Sanayi Sitesi içerisindeki yollar, sıcak asfaltla buluşarak daha konforlu hale geldi.

Şırnak Belediyesi tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Sanayi Sitesinde yollar yenilendi. Site içerisindeki 25 bin metrekarelik alanda bitümlü sıcak karışım asfalt serimi yapıldı. Sıcak asfaltla daha konforlu hale getirilen sanayi sitesinin yolları, esnafın ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Milletvekilimiz Rizgin Birlik, Belediye Başkanımız Mehmet Yarka ve İl Başkanımız İbrahim Halil Erkan'ın yakın ilgisi ve girişimleri neticesinde, sanayi esnafımız ve vatandaşlarımız için kangrene dönüşmüş olan sanayi sitesinin yollarını sıcak asfaltla buluşturarak daha konforlu hale getirdik. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Sanayi Sitesinde başlayan asfalt serimi kısa sürede bitirilerek sanayi esnafımız ve halkımızın hizmetine sunuldu. Artık Sanayi Sitesinde yollar daha modern ve konforlu. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.