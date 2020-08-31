Şırnak'ta şehit aileleri, 'ihale' oyunuyla dolandırıldı - Son Dakika

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Şırnak Şube Başkanı Başkanı Müşerref Güngör, eski başkan yardımcısı Dilek Yamaner'in kendisini 'ihale' oyunuyla 922 bin lira dolandırdığını iddia etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Güngör, mağdur olduğunu söyleyerek, "Şehit aileleri olarak, şehit olan arkadaşlarımın yakınlarından bu parayı toplayıp, Dilek Yamaner'e verdik. Paramızı alamadığımız için suç duyurusunda bulunduk" dedi. TÜGŞAV Genel Merkezi de Yamaner ile Güngör'ü görevden aldı.

İddiaya göre, TÜGŞAV eski başkan yardımcısı Dilek Yamaner, görevde olduğu 2018 yılında, Şırnak İl Başkanı Müşerref Güngör'e ihaleye girmek için teklifte bulundu. Yamaner'in teklifini olumlu karşılayan Güngör, şehit ailelerinden 922 bin lira topladı. Güngör, parayı vermelerine rağmen ihaleye katılmadığını öğrendi. Bunun üzerine Yamaner'den parayı geri istedi.