Şırnak'ta şehit aileleri, 'ihale' oyunuyla dolandırıldı - Son Dakika

Şırnak'ta şehit aileleri, 'ihale' oyunuyla dolandırıldı

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Şırnak Şube Başkanı Başkanı Müşerref Güngör, eski başkan yardımcısı Dilek Yamaner'in kendisini 'ihale' oyunuyla 922 bin lira dolandırdığını iddia etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Güngör, mağdur olduğunu söyleyerek, Şehit aileleri olarak, şehit olan arkadaşlarımın yakınlarından bu parayı toplayıp, Dilek Yamaner'e verdik. Paramızı alamadığımız için suç duyurusunda bulunduk dedi. TÜGŞAV Genel Merkezi de Yamaner ile Güngör'ü görevden aldı.

İddiaya göre, TÜGŞAV eski başkan yardımcısı Dilek Yamaner, görevde olduğu 2018 yılında, Şırnak İl Başkanı Müşerref Güngör'e ihaleye girmek için teklifte bulundu. Yamaner'in teklifini olumlu karşılayan Güngör, şehit ailelerinden 922 bin lira topladı. Güngör, parayı vermelerine rağmen ihaleye katılmadığını öğrendi. Bunun üzerine Yamaner'den parayı geri istedi.

Ancak geri alamadı. 21 Ağustos günü, dolandırıldığı iddiasıyla Yamaner hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Yamaner ve Güngör, TÜGŞAV Genel Merkezi'nce görevlerinden alındı.

'ŞEHİT AİLELERİNİ DOLANDIRDILAR'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın Şırnak kurucusu olduğun kaydeden Müşerref Güngör, PKK tarafından annesi ve 13 yakının şehit edildiğini anlattı. Dilek Yamaner'in kendisine ihaleye girmek için teklifte bulunduğu söyleyen Güngör, bu nedenle şehit yakınlardan 922 bin lira topladığını ifade etti. Topladığı parayı Yamaner'e teslim ettiğini belirten Güngör, 1987 yılında PKK terör örgütü gecenin bir yarısı evimize baskın yapıp, annem dahil 13 ailemden kişiyi şehit etti. Şırnak'ta, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını açtım. Dilek Yamaner, beni arayıp ihale teminatları için para istedi. İhale aldığını, geçici teminat için para lazım olduğunu söyledi. 'Sende bana para ver, birlikte iş yapalım' dedi. Vakıfta yer alan şehit ailelerini dolandırmayacağını düşündüğümüz için, kendi paramı ve şehit ailelerinden aldığım paraları bu şahsa verdim. İki yıla yakın zaman ne yaptıysak paramızı alamadık. Şehit ailelerini dolandırdılar. Sürekli, bugün yarın vereceğiz deyip oyaladılar. Bunların böyle bir vakfı temsil etmemeleri gerekir. Adaletten hakkımızı istiyoruz. Biran önce adaletin bunlara 'dur' demesi gerekir. Dilek Yamaner, bizi vakfın avukatının yanına götürüp 922 milyarlık alacağımız olan parayı 3 taksit halinde ödeyeceğini söyledi. Üç ayda parayı ödeyeceğini söyledi. Üç ay geçti yine vermedi. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Şu an soruşturma sürüyor dedi.

Yamaner'in TÜGŞAV'ın adını kullanarak ihalelere katıldığını öne süren Güngör'ün avukatı Hadi Dündar da Dilek Yamaner, TÜGŞAV Genel Başkan Yardımcısı konumundayken, müvekkilim ile beraber bazı usule uygun olmayan işlere girişmişler. Kendisi TÜGŞAV başkan yardımcılığı konumundayken bu girişimlerde bulunmuştur. Vakfın ismini kullanarak çeşitli illerde ihalelere almaya çalışmıştır. İhaleler alacağız adı altında müvekkilimden çeşitli zamanlarda para almıştır. Aralarında geçen yazışmalarda, Dilek Yamaner, müvekkilimi Şırnak'ın en zengini yapacağını, Şırnak ilinde verilecek bütün ihaleleri kendisinin alacağını, bu ihaleleri beraber yürüteceklerini belirtmiş diye konuştu.