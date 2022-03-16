Şırnak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

16.03.2022 18:49
Şırnak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Şırnak'ta 21 şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Şırnak'ta 21 şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Bir otelin konferans salonundaki törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada, vatan için canlarını feda eden şehitlere minnet borçlu olduklarını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Pehlivan şöyle devam etti:

"Hepsi birer yıldızdır. Bu madalyalar onların elde etmiş olduğu şehitlik rütbesini bize hatırlatacak. Şehit ailelerimizin kalbinin üzerinde taşıyacağı bu madalyalar, gelecek nesillere hatırlatacak olan birer simgedir, çok anlamlıdır, kıymetlidir. Biz onların, kıymetli şehit ailelerimizin varlığından güç, kuvvet alıyoruz. Onlar bayrağı bir yere kadar taşıdılar. Ondan sonra gelen Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve güvenlik korucularımız bu bayrağı daha da ileri noktalara çıkarmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Mücadelenin ortak olmasıyla biz bugünlere geldik."

Törene Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aytemur, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır ve şehit aileleri katıldı.???????

Şırnak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Şırnak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Şırnak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Şırnak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

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Ali Hamza Pehlivan, Şırnak, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
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