Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta şehit asker için tören
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta şehit asker için tören

3 dakika önce

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran için tören düzenlendi.

Şırnak'ta şehit asker için tören, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran için tören düzenlendi.
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Şehit Evran'ın cenazesi helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehidin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na buradan da uçakla Afyonkarahisar'a gönderildi.

Törene, Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz ve silah arkadaşları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:01 Kaynak: AA
Jandarma, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzenini kurtarmak için çaya atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:04:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta şehit asker için tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]