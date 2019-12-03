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Şırnak'ta şehit asker için tören

6 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi.

Şırnak'ta şehit asker için tören, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi.


Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit asker Kurt'un (24) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından arkadaşlarının omuzlarında getirildiği helikopterle memleketi Bitlis'e uğurlandı.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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