Şırnak'ta şehit olan askerin naaşı memleketi Samsun'a getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Şehit Sayar'ın cenazesi Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından 21.20 sıralarında Merzifon Havalimanı'na getirildi. Şehidin eşi ve iki çocuğu da aynı uçakla geldi.

Havalimanında şehit Sayar'ın naaşı törenle karşılandı.

Törene, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Vali Vekili İbrahim Avcı, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, emniyet mensupları ve askeri erkan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit askerin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi burada yapılan duanın ardından ilçeye getirilerek Havza Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehidin annesi Emine Sayar'ın 2005 yılında vefat ettiği, 4 kardeşi bulunan şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Sayar'ın cenazesinin, yarın Gidirli Mahallesi Camisi'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedileceği belirtildi.