Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta şehit olan kadın bomba imha uzmanının görev başındaki görüntüleri
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Şırnak'ta şehit olan kadın bomba imha uzmanının görev başındaki görüntüleri

6 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, imhası sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan kadın bomba imha uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, 15 Kasım'da Jandarmanın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yer aldığı öğrenildi.

Şırnak'ta şehit olan kadın bomba imha uzmanının görev başındaki görüntüleri, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, imhası sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan kadın bomba imha uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, 15 Kasım'da Jandarmanın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yer aldığı öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter hesabından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda şehit Çevik, bomba imha uzmanlarının faaliyetlerini gözler önüne seriyor.

Özel bomba imha uzmanı giysileri içindeki Çevik, arazide tuzaklanan bir patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha ettikten sonra kaskını çıkarıp başparmağıyla başarı işareti yapıyor.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:14 Kaynak: AA
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