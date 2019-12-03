Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni
Son Dakika Güncel Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni - Son Dakika

Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni

6 saat önce

Tören alanında bekleyen şehit yakınları ve asker Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması BİTLİS - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te cenaze töreni düzenlendi.

Tören alanında bekleyen şehit yakınları ve asker

Cenaze namazı kılınması

Cenazenin omuzlara alınması BİTLİS - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te cenaze töreni düzenlendi.

Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni

Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:37 Kaynak: AA
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