Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni - Son Dakika
Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni
6 saat önce
Tören alanında bekleyen şehit yakınları ve asker Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması BİTLİS - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:37 Kaynak: AA
Tören alanında bekleyen şehit yakınları ve asker
Cenaze namazı kılınması
Cenazenin omuzlara alınması BİTLİS - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te cenaze töreni düzenlendi.
Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak