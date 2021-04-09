Şırnak'ta şehitler için kurban kesildi ve mevlit okutuldu - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehitler için mevlit okutulup kurban kesildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, müdür yardımcıları Ali Pehlivan ve İlyas Bülbül ile polislerin katılımıyla Cizre Belediyesine ait mezbaha bahçesinde şehit polis memurları için kurban kesildi.

Daha sonra Hz. Nuh Nebi Camisi'nde mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

Programda, emniyet mensupları tarafından vatandaşlara badem şekeri ve kolonya ikramında bulunuldu.