Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Şehitler İçin Mevlit

Şırnak'ta Şehitler İçin Mevlit

1 saat önce

Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu.

Şırnak'ta Şehitler İçin Mevlit, System.String[]
Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu.


İl Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehitler için Geylani Camisinde mevlit programı düzenlendi.


Şırnak Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik ve müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, bölgenin huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin büyük fedakarlık yaptığını işaret ederek, şöyle konuştu:

"Canlarını verdiler ama Allah'a şükür bugün itibariyle Şırnak ilimiz ülkemizin en güvenilir en huzurlu illerinden biri haline geldi. Bu noktaya gelmemizde emeğini ortaya koyan canını ortaya koyan bütün polis şehitlerimize ve bunun yanındaki güvenlik kuvvetleri şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de uzun ömürler ve sağlık sıhhatler diliyoruz. Aynı zamanda ilimizde şuan görev yapan polis teşkilatı mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum."

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programın ardından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:33 Kaynak: AA

10 Nisan, Polis, Şırnak, Güncel
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