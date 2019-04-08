Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Şırnak'ta Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.

Şırnak'ta Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu. Şırnak Merkez Geylani Camii'de okutulan mevlite Vali Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Ramazan Tolan ise şehitler için dua etti.

Burada bir konuşma yapan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 10 Nisan polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bugün İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatının bir mevlit programı icra ettiğini söyledi. Vali Aktaş, "Bizlerde vatandaşlarımızla birlikte mevlite iştirak ettik. Bölgemizde huzurun güvenliğin asayişin temini için hep polislerimiz hem askerimiz jandarmamız korucularımız zaman içerisinde çok büyük bedeller ödediler. Kanlarını döktüler canlarını verdiler ama Allah'a şükür bugün itibariyle Şırnak ülkemizin en güvenilir en huzurlu illerinden biri haline geldi. Bu noktaya gelmemizde emeğini ortaya koyan canını ortaya koyan bütün polis şehitlerimize ve bunun yanındaki güvenlik kuvvetleri şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de uzun ömürler ve sağlık sıhhatler diliyoruz. Aynı zamanda ilimizde şuan görev yapan polis teşkilatı mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki onlar var Allah razı olsun onlardan" dedi.

Daha sonra emniyet personelleri tarafından mevlit programına katılanlara gül suyu, lokum ve aşure ikram edildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:39 Kaynak: İHA

Polis Haftası, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Şırnak, Güncel
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