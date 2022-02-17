Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması yapılacak - Son Dakika

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması başvuruları 21 Şubat-15 Nisan'da yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde düzenlenecek yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin katılabilecek.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini 21 Şubat-15 Nisan 2022 tarihleri arasında kendi okul müdürlüklerine teslim edilebilecek.

İlkokul, ortaokul, lise ve özel kategoriler olmak 4 kategoride yapılacak yarışmada, dereceye giren eser sahibi öğrencilere toplam 60 bin lira ödül verilecek.

Yarışmanın finali 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.