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Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması yapılacak - Son Dakika

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması yapılacak

17.02.2022 13:30
Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması yapılacak

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması başvuruları 21 Şubat-15 Nisan'da yapılacak.

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması başvuruları 21 Şubat-15 Nisan'da yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde düzenlenecek yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin katılabilecek.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini 21 Şubat-15 Nisan 2022 tarihleri arasında kendi okul müdürlüklerine teslim edilebilecek.

İlkokul, ortaokul, lise ve özel kategoriler olmak 4 kategoride yapılacak yarışmada, dereceye giren eser sahibi öğrencilere toplam 60 bin lira ödül verilecek.

Yarışmanın finali 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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Kısa Film, Şırnak, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması yapılacak - Son Dakika
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