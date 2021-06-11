Üye Girişi
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI - Son Dakika

ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI

11.06.2021 14:07

ŞIRNAK'ta 14 ilden 225 bisikletçinin katılımıyla 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali' başladı.

ŞIRNAK'ta 14 ilden 225 bisikletçinin katılımıyla 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali' başladı.

Şırnak Valiliği, Şırnak, Uludere ve Beytüşşebap belediyelerinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen 'Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali, 14 ilden 225 sporcunun katılımıyla 3 gün sürecek. Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen festivalin açılış programına Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ve sporcular katıldı.

11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında sporcular ilk gün 40 kilometrelik Şırnak- Şenoba, ikinci gün Şenoba-Yemişli arasındaki 40 kilometrelik yolu, son gün ise 40 Yemişli-Beytüşşebab etaplarını geçecek. Toplamda 120 kilometrelik yolda pedal çevirecek olan sporcular 14 Haziran günü ise Beytüşşebap'tan Şırnak'a geri dönecek.

'BU ORTAMIN SAĞLANMASI İÇİN VERİLEN MÜCADELELER VAR'

Programın açılışında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ta oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekti. Şırnak'ta böylesi etkinliklerin artacağını anlatan Vali Pehlivan, "Her geçen gün çok daha güvenli, çok daha huzurlu bir hale gelen, huzur iklimini yakalayan Şırnak ilimizde kültür ve spor alanında faaliyetler giderek artıyor. Bunun güzel bir örneğini bugün ve bugünden itibaren 3 gün devam edecek bu festivalle hep birlikte vermiş oluyoruz. Bu ortamlar sizlerin katılımıyla kıymetlenip değerleniyor. Bu sayede Şırnak sizlerin de içinde olduğunuz spor tabiriyle pedalları çevirmeye devam ediyor. Bu pedallar iyiliğe, aydınlık ve güzel yarınlara doğru çevriliyor. Bugün siz bu etkinlikle bu sürece katkıda bulunuyorsunuz. Tabii yıllar içerisinde bu ortamın sağlanması hususunda verilen mücadeleler var. İnşallah bu ve benzeri etkinlikleri arttırarak devam ettireceğiz. Yeter ki siz spora gönül vermiş kardeşlerimizin ilgisi devam etsin. 1 yıl içerisinde 4 ulusal etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki ay ve yıllarda da bu tür etkinlikleri arttırarak sürdüreceğiz ve ilginize teşekkür ediyorum" dedi.

'ŞIRNAK HALKIMIZ BU TÜR GÜZELLİKLERE HASRET KALMIŞTI'

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise kentte uluslararası etkinlikleri yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Böyle güzel bir günde 14 ilden gelen ve bizi onurlandıran bu genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şırnak son 2 yıldır böyle güzel etkinliklere alıştı. Yamaç paraşütü, rafting tenis, Nuh'un gemisi ve Cudi Dağı festivalleriyle beraber bugün de Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali düzenliyoruz. Şırnak halkımız bu tür güzelliklere hasret kalmıştı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıkları ilimizde yapılan etkinliklere her zaman bir numara desteklerini sağlıyorlar. Özellikle Sayın Valimizin gelişinden sonra bu huzur ortamıyla bu festivallere start verildi. Biz sadece bunlarla da yetinmeyeceğiz. 35 yıldır özlemle beklediğimiz Cudi Dağı'nda inşallah etkinlikler devam edecek. Bundan sonra uluslararası etkinlikleri yapacağız."

ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI
ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI

Bisiklet Festivali, Beytüşşebap, Haziran, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet desteği ile çiftlik kurdu, 30 koyununu şimdi 300 yaptı! 15:18 Devlet desteği ile çiftlik kurdu, 30 koyununu şimdi 300 yaptı! Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü 15:00 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı 14:52 Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı
Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar 14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor 14:36 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı 14:21 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? 13:38 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü 13:27 Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
15:10 Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı
14:59 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü
14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş
14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı
14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar
14:35 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor
14:20 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
14:19 Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu
14:05 Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım         
15:19
Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı         
15:10
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu         
14:44
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı         
14:24
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti         
13:37
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 15:25:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞIRNAK'TA 'ŞEHRİ-NUH BİSİKLET FESTİVALİ' BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement