Şırnak'ta sertifika töreni düzenlendi

Şırnak Üniversitesi Senato Salonunda Tasarlayan ve Üreten Kadınlar İstihdama Yeni Bir Model Projesi sertifika töreni düzenlendi.

Şırnak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından finanse edilen, Şırnak Belediyesi ortaklığıyla, üniversite tarafından yürütülen proje kapsamında öncelikli şiddet mağduru kadınlar olmak üzere maddi ve sosyal imkanlara erişim engeli olan kadınlara meslek edindirmek hedefiyle açılan çanta ve dikim atölyesi ile dijital baskı atölyesinde eğitimlerini tamamlayan kadınlar için sertifika töreni düzenlendi.

Törende, Halk Eğitimi Merkezinde eğitim alan kadınlara, protokol tarafından sertifika takdim edildi.

Sertifika törenine, Vali Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Yahya Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Sorumlusu Dilan Alp, Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Sıdıka Akdeniz ile kadınlar katıldı.