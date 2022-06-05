- Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyü mevkiinde uluslararası İpek Yolu'nda seyir halindeki TIR alev alarak yandı. Yangına bazı sürücüler yangın söndürme tüpüyle TIR'ı söndürmeye çalıştı.
Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Katran köyü mevkiinde uluslararası İpek Yolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorse tekerleri alev aldı. Sürücü, TIR'ın dorsesinin alev aldığını görünce aracı yolun sağına park ederek TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak yanmasını önledi. Yanma esnasında patlayan tekerler yolun karşı şeridine fırladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye gelerek yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle Tır dorsesi kullanılamaz hale geldi. Bir süre tek yönlü kapanan uluslararası İpek Yolu yangının söndürülmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu - Son Dakika