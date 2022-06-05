Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Katran köyü mevkiinde uluslararası İpek Yolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorse tekerleri alev aldı. Sürücü, TIR'ın dorsesinin alev aldığını görünce aracı yolun sağına park ederek TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak yanmasını önledi. Yanma esnasında patlayan tekerler yolun karşı şeridine fırladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye gelerek yangına müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu - Son Dakika

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