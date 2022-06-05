Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu

05.06.2022 16:15

- Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyü mevkiinde uluslararası İpek Yolu'nda seyir halindeki TIR alev alarak yandı.

- Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyü mevkiinde uluslararası İpek Yolu'nda seyir halindeki TIR alev alarak yandı. Yangına bazı sürücüler yangın söndürme tüpüyle TIR'ı söndürmeye çalıştı.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Katran köyü mevkiinde uluslararası İpek Yolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorse tekerleri alev aldı. Sürücü, TIR'ın dorsesinin alev aldığını görünce aracı yolun sağına park ederek TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak yanmasını önledi. Yanma esnasında patlayan tekerler yolun karşı şeridine fırladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye gelerek yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle Tır dorsesi kullanılamaz hale geldi. Bir süre tek yönlü kapanan uluslararası İpek Yolu yangının söndürülmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu
Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu
Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu
Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu
Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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