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Şırnak'ta silah kaçakçılarına darbe

1 saat önce

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 700 adet dolu mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta silah kaçakçılarına darbe, System.String[]
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 700 adet dolu mühimmat ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "24 Haziran 2019 günü saat 19.45 sıralarında köy hizmetleri polis uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 6 bin 700 adet 7.62 çarpı 39 milimetre çapında dolu mühimmat ele geçirilerek el konulmuştur. Konu ile ilgili olarak C.A ve S.Ç. isimli şahıslar hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yasal işlem yapılmış ve 2 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü, silah, mühimmat, şırnak, 3. Sayfa
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