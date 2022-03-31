Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

31.03.2022 11:20
Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan H.B'ye (44) dün gece 23.30 sıralarında evinden ayrılıp aracına bindiği esnada tabancayla ateş edildi. H.B, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor Ereğli'de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı Ereğli'de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
11:14 Vladimir Zelenski: Kimseye inanmıyoruz, topraklarımızın her karışı için savaşacağız
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kadının hayatını kaybettiği anın görüntüleri yayınlandı
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement