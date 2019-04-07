Şırnak'ta Sirk Gösterisi
1 saat önce
ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta sirk gösterisi yapıldı.
ŞIRNAK (AA) – Şırnak
'ta sirk gösterisi yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki gösteriye aileleriyle katılan çocuklar, palyaço, sihirbaz ve yüksek hava gösterileri dolayısıyla heyecanlı anlar yaşadı.
Çocuklarıyla beraber sirk gösterimine geldiğini belirten Mustafa Batmaz, "Şırnak'ta bur tür gösterilere çocukların ihtiyacı var. Bu tür etkinliklerin her zaman yapılması gerekiyor." dedi.
Çocuklardan Nurşin Bayram ise ilk defa sirk gösterimini izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:58 Kaynak: AA
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