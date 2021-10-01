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ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI - Son Dakika

ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

01.10.2021 14:41
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI, System.String[]

ŞIRNAK'ta, bir grup gönüllü tarafından oluşturulan 'Sırtımdaki Kütüphane' projesiyle 10 bin çocuğa kitap hediye edildi.

ŞIRNAK'ta, bir grup gönüllü tarafından oluşturulan 'Sırtımdaki Kütüphane' projesiyle 10 bin çocuğa kitap hediye edildi. 10 bininci çocuğun kitabını Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan verdi.

Şırnak'ta 2 yıl önce bir araya gelen bir grup gönüllü, 'Sırtımdaki Kütüphane' isimli proje başlattı. Gönüllüler, proje kapsamında köylerde yaşayan 10 bin öğrenciye ulaştı. Köydeki çocuklara kitaplar hediye eden gönüllüler, yeteneklerine göre, okuma sonrası yanlarında getirdikleri tablet ve bilgisayarlarla robotik kodlama eğitiminin yanı sıra enstrümanlarla da konser düzenliyor. Şırnak'taki 6 gönüllü gencin bir köy ziyaretiyle başlayan proje, hayırseverlerin de desteğiyle genişletildi. Bugün 9 ilde, 90'dan fazla gönüllü ile devam eden projede üniversite öğrencileri, müzisyenler, bilişim öğretmenleri ve birçok farklı meslek alanından kişiler yer alıyor. Projeyle boş zamanlarında kırsala giden gönüllüler ve hayırseverlerin bağışıyla 2 köyde de kütüphane kuruldu.

10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

10 bininci öğrenciye ulaşılmasından dolayı Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Proje Koordinatörü Mehmet Bilir ile gönüllüler Abdulbaki Baran, Menekşe Ceylan ve Elif Kabul ile birlikte sırtlarına çanta alarak yürüyerek merkeze bağlı Yoğurtçular köyüne gitti. Köy ilkokulunda okuyan öğrencilere kitap hediye eden Vali Pehlivan ve gönüllüler öğrencilerle beraber kitap okudular.

'KAMPANYALAR DEVAM EDECEK'

Vali Pehlivan, 'Sırtımdaki Kütüphane' projesine iştirak ettiklerini belirterek, "Yoğurtçular köyümüze geldik. Çocuklarımızla bir araya gelerek hem kitap okumayla ilgili duygu düşüncelerimizi paylaştık. Bir yandan da bu kampanya dahilinde 10 bininci kitabı öğrencimize takdim ettik. Şırnaklı kardeşlerimizin kitap ile ilgili ve kitap temin etme konusunda bağış toplamak suretiyle binlerce kitabı hem okullarımızda hem de ilçe, köylerimizde hatta mezralarımızdaki okullarımıza kadar götürüp çocuklarımıza gençlerimize ulaştırdılar. Bundan sonra da ulaştırmaya devam edecekler. Kitap gibi, kitap okumak gibi çok önemli bir konuda böyle kampanyaların yapılmasını çok kıymetli, değerli buluyorum. Tabii takip ettiğimiz bu çalışmalar hakkında bilgi sahibi olduğumuz bu kampanyaya dahil olup kitapları arkadaşlarımızla birlikte teslim etmenin ve genç çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu, gülümsemeyi görmenin memnuniyetini yaşadık. Bundan sonra da bu ve benzeri kampanyalar devam edecek. Çocuklara hayat yolunda kitap yol arkadaşınız olsun dedik.? dedi.

'YOLA ÇIKARKEN 6 KİŞİYDİK'

Proje koordinatörü Mehmet Bilir; '2 sene önce bir grup gönüllü ile çıktığımız bu yolda bugün 10 bininci çocuğumuza ulaştık. Buraya gelmemiz biraz daha anlamlı. Çünkü insanlığın 2'inci doğuş yerindeyiz. Tufan sonrası kurulan 2'inci yerleşim yeri olan Yoğurtçular köyündeyiz. 2 sene önce biz yola çıkarken 6 kişiydik. Çantalarımızı sırtlandık. Bir köye gitmiştik yine. Köyde ayrılırken biz bunu ön göremiyorduk. 10 bin kişiye ulaşmayı ama ikinci köye gittiğimizde artık biz artık bu işi bırakamayacağımızı, başladığımız işi devam ettirmemiz gerektiğini düşündük. 2 sene boyunca pandemide şartlar biraz zorlasa da devam ettik. 10 bininci çocuğumuza ulaştık. Biz sadece 10 bin kitap bulmadık. 35-40 bin civarı kitap temin ettik. Kitaplarımızı öğrencilerimize vermekten öte ihtiyacı olan okullarımıza, kütüphanelerimize bağışladık. Bu sayede amacımıza ulaşmış olduk. Nice 10 binlere ulaşmak için devam edeceğiz. Gönüllülerimiz artı. Şırnak'ta başlayan proje bugün 9 ilde 90 gönüllü ile devam ediyor. Bugün 10 bininci sayıya ulaşmanın vesilesi ile 81 ile projemizi yayıyoruz" dedi.

ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Ali Hamza Pehlivan, Tablet, Şırnak, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA 'SIRTIMDAKİ KÜTÜPHANE' 10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI - Son Dakika
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