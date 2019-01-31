Şırnak'ta Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Şırnak'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Şırnak
'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde görüş mesafesi 100 metrenin altına düşerken sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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