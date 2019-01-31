Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Sis Etkili Oldu

Şırnak'ta Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Şırnak'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Şırnak'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.


Kent merkezinde görüş mesafesi 100 metrenin altına düşerken sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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