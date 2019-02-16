Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Sis Etkili Oldu

Şırnak'ta Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Şırnak'ta etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Şırnak'ta etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:34 Kaynak: AA

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