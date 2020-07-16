Şırnak'ta siyasi parti ve STK temsilcileri bir araya geldi - Son Dakika

Şırnak'ta siyasi parti ve STK temsilcileri bir araya geldi

Şırnak'ta, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Şırnak'ta, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

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Şırnak Üniversitesi konuk evinde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının moderatörlüğünü yapan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, amaçlarının kentteki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Demokratikleşme ile sivil toplum kuruşlarının gelişmesi arasında paralel bir bağlantı olduğunu ifade eden Erkan, şunları söyledi:

"İlimiz genelinde bütün sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek genel toplumsal sorunları istişare ettik. Aslında bu yaptığımız organizasyonlar bir nevi yetki paylaşımıdır. Bizler siyasetçi insanlar olarak toplumun en üst düzey hassasiyetlerini topluma aktarmalıyız. Siyasetçinin rolü hakikati, gerçeği doğruyu aktarmaktır. Biz bu toplumda çok net bir şekilde haksızlığa taraf tutan siyasetçileri görüyoruz ve hatta siyaseti bırakıp terör yandaşlığını yaptığını görüyoruz. Ben bunu açık net bir şekilde HDP 'ye ithafen söylüyorum. Ama biz bunu yapmıyoruz ve yapmayacağız. Tam tersine sivil toplumun bütün bileşenleri ile birlikte bu toplumun daha gelişmiş daha müreffeh bir toplum olması için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bizim alacağımız bütün kararlar istişare temeline dayanır. Kıymetli sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelerek memleketimiz için önemli ve hayırlı kararlar almayı amaçlıyoruz ve inşallah bundan sonra bu toplantılarımızı her ay düzenli olarak yapmayı planlıyoruz."

Toplantıya'ya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ile sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise telekonferans yöntemi ile katıldı.

AK Parti, Şırnak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:33 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şırnak'ta siyasi parti ve STK temsilcileri bir araya geldi - Son Dakika

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