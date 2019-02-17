Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Siyer Sınavı Yapıldı

Şırnak'ta Siyer Sınavı Yapıldı

1 saat önce

Şırnak'ta Peygamber Sevdalıları Platformunca umre ödüllü siyer sınavı yapıldı.

Şırnak'ta Siyer Sınavı Yapıldı, System.String[]
Şırnak'ta Peygamber Sevdalıları Platformunca umre ödüllü siyer sınavı yapıldı.

Platform tarafından geleneksel olarak düzenlenen sınav, bu sene "O'nu Oku O'nu Yaşa" sloganıyla Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Siyer sınavına katılımın her geçen yıl arttığını ifade eden Peygamber Sevdalıları Platformu İl Koordinatörü Nurettin Tatar, şunları kaydetti:

"Bu yıl da çoğunluğu çocuk ve gençler olmak üzere il genelinde 2 bini aşkın kişi sınava girdi. Sınav sonucunda umre ve değişik ödüller verilecek. İnşallah gelecek yıllarda sınava katılım sayısının artacağını ümit ediyoruz. Çünkü bu yılki katılım geçen yıla oranla daha fazla oldu."

Sınava katılanlardan Berat Ardıertaş da sınav sayesinde Hazreti Muhammed'in hayatını öğrendiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:31 Kaynak: AA

Tatar, Şırnak, Güncel
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