Şırnak'ta siyer sınavı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta siyer sınavı yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta siyer sınavı yapıldı

6 saat önce

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Türkiye geneli düzenlenen siyer sınavına Şırnak'ta 7 bin 440 kişi katıldı.

Şırnak'ta siyer sınavı yapıldı, System.String[]

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Türkiye geneli düzenlenen siyer sınavına Şırnak'ta 7 bin 440 kişi katıldı.


Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından ülke genelinde 'O'nu Oku O'nu Yaşa' temalı yapılan sınava Şırnaklılar yoğun ilgi gösterdi. Şırnak il ve ilçelerinin tamamında 7 bin 440 öğrencinin başvuru yaptığı sınava, öğrencilerin yanı sıra veliler de okul bahçesinde heyecanla sınavın bitmesini bekledi. Sınava katılımın oldukça fazla olduğunu belirten Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Koordinatörü Kadri Özalp, siyer sınavının kaybedenin olmadığı ve aksine herkesin kazandığı bir sınav olduğunu söyledi. Özalp, "Şırnak merkez, Cizre, Silopi, İdil, Güçlükonak ve Uludere'de toplamında 7 bin 440 öğrenci başvurdu ve yoğun katılım gerçekleşti. İnsanlar peygamber efendimizin hayatını okuyarak onu tanıyorlar. Onun ahlakı, dürüstlüğü, doğruluğu hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Az önce velilerle, aileler ile görüştük. Öğrencilerin yanı sıra aileler de gayet heyecanlı olduklarını söyledi. Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak her yıl düzenliyoruz bu sınavı. Katkılarından dolayı ilgili kurumlara, gönüllü gözetmenlik yapan arkadaşlara ve öğrenci velilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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