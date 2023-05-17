Şırnak'ta kan davası kabusu! Sokak ortasında vurduğu adamın yanına kimseyi yaklaştırmadı

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Öğle saatlerinde Sanat Sokağı'nda meydana gelen olayda, Seyithan Gezme, 3 yıl önce babası Nurettin Gezme'yi öldürdüğü gerekçesiyle sokakta yürüyen Hasan Özdek'e tabancayla 3 el ateş etti. Özdek yere yığıldı, Gezme başında bekledi.

"SİZ KARIŞMAYIN, BABAMI ÖLDÜRDÜ"

Çevredekiler, şüphelinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Gezme, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan çevredekilere, "Siz karışmayın, babamı öldürdü" dedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini gözaltına alan polislere de Özdek'in babasını öldürdüğünü söyledi. Gezme, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdek ise kurtarılamadı.