Şırnak'ta kan davası kabusu! Sokak ortasında vurduğu adamın yanına kimseyi yaklaştırmadı - Son Dakika
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Şırnak'ta kan davası kabusu! Sokak ortasında vurduğu adamın yanına kimseyi yaklaştırmadı

17.05.2023 21:35

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Seyithan Gezme, Hasan Özdek'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Gezme, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışanları, "Siz karışmayın, babamı öldürdü" diyerek yanına yanaştırmadı.

Öğle saatlerinde Sanat Sokağı'nda meydana gelen olayda, Seyithan Gezme, 3 yıl önce babası Nurettin Gezme'yi öldürdüğü gerekçesiyle sokakta yürüyen Hasan Özdek'e tabancayla 3 el ateş etti. Özdek yere yığıldı, Gezme başında bekledi.

Şrınak'ta kan davası cinayeti: Siz karışmayın, babamı öldürdü

"SİZ KARIŞMAYIN, BABAMI ÖLDÜRDÜ"

Çevredekiler, şüphelinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Gezme, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan çevredekilere, "Siz karışmayın, babamı öldürdü" dedi.

Şrınak'ta kan davası cinayeti: Siz karışmayın, babamı öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini gözaltına alan polislere de Özdek'in babasını öldürdüğünü söyledi. Gezme, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdek ise kurtarılamadı.

Şrınak'ta kan davası cinayeti: Siz karışmayın, babamı öldürdü

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Haziran 2020'de Özdek ile Gezme aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Nurettin Gezme ile Hacı Gezme hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınıp, bunlardan 5'i tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA
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Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kan davası kabusu! Sokak ortasında vurduğu adamın yanına kimseyi yaklaştırmadı - Son Dakika


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