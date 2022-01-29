Şırnak'ta sokak ve yaban hayvanları beslendi - Son Dakika

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sokak ve yaban hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

HAYDİ ekipleri, Vali Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman'ın da katılımıyla Dicle Mahallesi'nde kedi ve köpeklere mama verdi. Ekipler, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Namazdağı yoluna yaban hayvanları için et, yonca, sebze ve yem bıraktı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı açıklamada, kentte son günlerde kar yağışıyla sokak hayvanlarının beslenme ve sağlık alanında sorun yaşamaması için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Emniyet ve jandarma birimlerinden oluşan HAYDİ ekiplerinin çalışma yürüttüğünü kaydeden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Biz de Valilik olarak her fırsatta ekiplere destek vermeye, onların yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bütün kış boyunca çalışmalar devam edecek. Çalışmayı yapan, sürdüren bütün arkadaşlarımı kutluyorum, onlara teşekkür ediyorum."