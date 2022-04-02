Şırnak'ta son 2 yılda 38 kadın KOSGEB desteğiyle girişimci oldu - Son Dakika
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Şırnak'ta son 2 yılda 38 kadın KOSGEB desteğiyle girişimci oldu

02.04.2022 11:54
Şırnak'ta son 2 yılda 38 kadın KOSGEB desteğiyle girişimci oldu

Şırnak'ta devletin kadın girişimcilere yönelik desteği sayesinde son 2 yılda 38 kadın girişimci kendi işini kurarak, onlarca kişiye iş ve AŞ imkanı sağladı.

Şırnak'ta devletin kadın girişimcilere yönelik desteği sayesinde son 2 yılda 38 kadın girişimci kendi işini kurarak, onlarca kişiye iş ve AŞ imkanı sağladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) sunduğu desteklerle kentteki kadınları iş sahibi yapıyor, istihdama katkı sağlıyor.

Şırnak'ta son 2 yılda 38 kadın KOSGEB'in makine ve faizsiz kredi desteğinden faydalanarak iş yeri açtı.

Kadın girişimcilere bölgede pozitif ayrımcılık

KOSGEB İl Müdürü Ömer Güngör AA muhabirine, son 2 yılda 38 girişimci kadının KOSGEB'e başvurarak, sağlanan destekle farklı alanlarda kendi işini kurduğunu söyledi.

Devletin kadınlara bölgede pozitif ayrımcılık yaptığına işaret eden Güngör, şöyle konuştu:

"Son yıllarda kadın girişimcilerimiz aldıkları desteklerle bölgede birçok insana istihdam sağladı. Kadınların iş sahibi olması, kendi işlerinin patronu olması kadın çalışanların istihdamını da artırıyor. Başvuran girişimcilerimizi e-devlet üzerinden girişimcilik eğitimi almaları için yönlendiriyoruz. Kendilerine geleneksel girişimcilik kapsamında kuruluş, makine ekipman ve performans desteği veriyoruz. İş yeri açmak isteyenlere 50 bin lira makine desteği 70 bin lira da faizsiz kredi olmak üzere üst limit olan 375 bin liraya kadar destek veriyoruz." diye konuştu.

Balveren beldesinde kendi işini kuran kadın girişimci "Marka Tescil Belgesi" aldı

Şırnak'ın Balveren beldesinde KOSGEB desteği ile kendi işini kuran kadın girişimcilerden Hayal Erkan, 5 yıl önce evinde 1 kilogram ile başladığı menengiç kahve üretimini devletten aldığı makine desteği ile günlük yüzlerce kilogram üretime dönüştürdüğünü belirtti.

Beldenin Yayla Mahallesi'nde 225 metrekarelik iş yeri açarak işsiz eşini de yanında istihdam ettiğini anlatan Erkan, ürettiği menengiç kahvesine Türk Patent ve Marka Kurumundan "Marka Tescil Belgesi" aldığını ifade etti.

Erkan, coğrafi işaret için de başvuru yaptığını dile getirerek, internet üzerinden yurt içi ve yurt dışından sipariş alarak ilerleyen süreçte işini büyütüp, daha çok insana istihdam sağlamayı hedeflediğini aktardı.

En kısa zamanda coğrafi işaret belgesi de almak istediğini belirten Erkan, kadınların istihdamını artırmak istediğini kaydetti.

Erkan'ın müşterilerinden Cansu Artuç, bölge geneline özgü bir bitkinin kahve olarak mutfaklarında yer almasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Menengiç kahvesini çok severek ve beğenerek içiyoruz. Sevdiklerimize buradan kargoyla kahve gönderiyoruz." dedi.

Hedefi 35 olan istihdam sayısını 100'e yükseltmek

Kent merkezinde KOSGEB'den aldığı makine desteği ile kurduğu tekstil atölyesinde 35 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci Cahide Uğur da 5 ay önce faaliyete geçen iş yerinde 2 yıl içerisinde istihdam sayısını 100'e çıkarmak istediğini belirtti.

Uğur, "Bundan sonraki hedefim kendi ürünlerimizi marka haline getirip, ihraç etmek." ifadesini kullandı.

Tekstil atölyesinde çalışan 3 çocuk annesi Şahadet Kılınç da kurulan atölye sayesinde iş sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ayaklarımın üzerinde durarak 3 kız çocuğuma bakıyorum. Atölyemizin sahibine bu iş desteği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.???????

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Kaynak: AA

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